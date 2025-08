El Govern veu "cert edatisme" en el problema de l'atur de llarga durada a Catalunya

Redondo diu que el sector educatiu "arrossega" els resultats d'afiliació de juliol

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha explicat que hi ha "cert edatisme" en la problemàtica de l'atur de llarga durada a Catalunya, i ha apuntat que aquest es concentra en dues franges d'edat: els menors de 24 anys i els majors de 45.

Ho ha dit aquest dilluns després de conèixer-se les dades de l'atur del mes de juliol, que a Catalunya va pujar en 4.339 persones (+1,38%) respecte a juny, després de baixar un 1,39% el mes anterior, i situant el nombre total d'aturats en els 319.423.

"Identifiquem cert edatisme en la problemàtica de l'atur de llarga durada i una associació entre aquest i un baix nivell formatiu. Aquesta dinàmica es concentra en dues franges: la de menors de 24 anys i la de majors de 45 anys", ha puntualitzat Ramos.

Quant als joves, ha recordat que s'està treballant en un pla de Formació Professional bàsic dual i un decret de centres de noves oportunitats, i sobre els majors de 45, ha asseverat que algunes persones no troben una ocupació a causa de "factors no estrictament laborals, com a problemes de salut mental".

Durant la seva intervenció, Ramos ha celebrat el fet que al juliol s'hagin superat per segon mes consecutiu els 3,9 milions d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, el màxim registrat de la sèrie històrica, i ha evitat posar una data a quan es podrien assolir els 4 milions d'afiliats.

EL SECTOR EDUCATIU

Per la seva banda, la directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, ha explicat que el sector educatiu i el de l'oci educatiu "arrosseguen" els resultats d'afiliació del mes de juliol a Catalunya, però apunta que es tracta d'un comportament habitual en aquesta època de l'any.

"El sector educatiu i el de l'oci educatiu arrosseguen els resultats d'afiliació, en el sentit que en el cas de Barcelona, per exemple, l'educació ha perdut 18.787 afiliacions", ha puntualitzat.

En el cas de Barcelona, l'hostaleria també ha contribuït a uns "pitjors resultats" en aquesta matèria, amb un descens de 4.205 afiliacions.

No obstant això, Ramos ha posat l'accent que, malgrat la pujada de l'atur al juliol, es tracta de la xifra més baixa d'aquest mes des de 2007 a Catalunya i ha assegurat que, donades les condicions del mercat de treball del territori, el Govern preveu que la situació "es mantingui en els següents mesos".