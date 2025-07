El Govern veu "adequat" el plantejament del Govern central sobre la Prefectura de la Via Laietana

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha considerat "adequat" el plantejament del Govern central de declarar la seu de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, situada a la Via Laietana, com un lloc de memòria democràtica.

"El Govern se sent satisfet amb aquest acord, pensem que és adequat que hi hagi aquest espai de memòria i de record i, per tant, estem satisfets", ha dit en una roda de premsa després del Consell Executiu.

Preguntada per les queixes d'entitats de memòria pel fet de compartir l'espai amb la Policia Nacional, ha afirmat que el Govern "sempre havia defensat que aquest espai tingués un espai de memòria" i que entenen que amb l'acord publicat aquest dimarts s'assoleix aquest objectiu.