El Govern veu "absolutament prioritaris" els Pressupostos i comença a abordar-los amb ERC i Comuns

Critica que Junts descarti donar suport als comptes sense haver vist la proposta del Govern
BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que els Pressupostos de 2026 són "absolutament prioritaris" per a l'Executiu català, i ha detallat que en les properes setmanes començaran les converses amb ERC i Comuns sobre els comptes, encara que sense un calendari determinat.
En roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, ha assegurat que també treballen per "honrar" els acords aconseguits amb ERC en matèria de finançament singular, ja que els republicans estan condicionant el compliment d'aquest pacte amb poder negociar nous acords com els comptes de 2026.
"Són dos camins que poden anar en paral·lel", ha sostingut Paneque, que ha insistit que els Pressupostos tenen una prioritat alta pel Govern.
RELACIÓ "CONTINUADA" AMB ERC I COMUNS
També ha detallat que parlaran prioritàriament amb ERC i els Comuns, amb qui la relació és "continuada", encara que també estan oberts a escoltar les propostes d'altres grups parlamentaris.
Ha criticat que altres grups parlamentaris hagin descartat donar suport als comptes sense haver vist encara la proposta del Govern, en al·lusió vetllada al secretari general de Junts, Jordi Turull, que va tancar la porta a la negociació.
"Sorprèn que un es pugui manifestar sobre una proposta de llei, en aquest cas dels Pressupostos, una qüestió important que encara no s'ha parlat i no està sobre la taula", ha lamentat la portaveu.