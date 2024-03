BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

El Govern va rebutjar una proposta de moratòria del Hard Rock, segons els Comuns, en les negociacions per mirar d'aprovar el projecte de pressupostos del 2024.

Fonts dels de Jéssica Albiach han explicat que l'executiu català els va traslladar l'opció de tirar endavant el pla director urbanístic (PDU) del centre recreatiu i turístic a més de la formalització de l'opció de compra.

En aquest sentit, els Comuns han explicat que van plantejar al Govern la possibilitat d'una moratòria del projecte, la qual cosa van rebutjar, han assegurat.

No obstant això, l'executiu català sí que accepta estudiar una moratòria dels macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona mentre hi hagi sequera, tal com recollia una proposta de resolució dels Comuns aprovada al Parlament. Segons els Comuns, el Govern els ha traslladat que "mai" diran que no es farà el Hard Rock perquè el PSC no ho acceptaria, i perdrien el seu suport per aprovar els comptes.

FISCALITAT DEL JOC

També els han concretat que els socialistes s'oposen a augmentar la fiscalitat del joc del 10% al 55%, i que fins i tot han trucat als inversors del projecte per sondejar quina fiscalitat estarien disposats a acceptar, han precisat.

"No hi ha marge", sostenen els de Jéssica Albiach, després d'assegurar que, des de dimarts, hi ha hagut trucades i missatges creuats entre les dues parts.

El ple del Parlament celebra aquest dimecres des de les 9 hores el debat a la totalitat del projecte de llei de pressupostos, i votarà les sis esmenes a la totalitat presentades per Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP amb la negociació amb els Comuns encara viva per tancar un acord.