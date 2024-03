El Govern va invertir 22 milions en la reindustrialització de comarques de Girona entre el 2022 i el 2023

GIRONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat va invertir 22 milions d'euros en la reindustrialització de comarques de Girona entre el 2022 i el 2023, segons un balanç publicat aquest diumenge per l'Executiu català.

En aquest sentit, es van injectar gairebé 8 milions el 2022 i 14 milions el 2023, apostant per la reindustrialització a la vegueria de Girona.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha recordat que els pressupostos de la Generalitat del 2024, que van ser rebutjats aquesta setmana, tornaven "a posar el focus a impulsar el procés de reindustrialització a les comarques" de Girona, on ha assegurat que estava prevista una inversió de prop de 47 milions.

Així ho ha defensat en una visita al costat del director dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball, Joan Martí, a la companyia Kave Home a Sils (Girona), una marca de mobles de disseny i decoració que va tancar el 2023 una facturació de més de 200 milions d'euros.

Per la seva banda, Martí ha assegurat que el Govern aposta per una reindustrialització verda i digital i ha destacat que les inversions dutes a terme a la demarcació són "oportunitats per a la innovació i la transformació tecnològica" per a les empreses del territori.