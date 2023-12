El Govern va injectar més de 12.600 milions de liquiditat Catalunya a través del FLA en 2023

MADRID, 30 des. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha assignat a Catalunya un total de 12.646 milions d'euros a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) al llarg d'aquest 2023, la regió que més liquiditat estatal ha rebut en ple debat per l'acord assolit entre PSOE i ERC per a la condonació de deute d'aquest mecanisme.

En aquest Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) no hi ha totes les comunitats i només hi estan adscrites les que ho van demanar al Ministeri d'Hisenda: Aragó, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana.

El FLA va ser creat per l'Executiu central l'any 2012 durant la crisi econòmica i, a través d'aquest fons, el Govern espanyol atorga diners a les Comunitats Autònomes adscrites perquè aquestes no hagin de finançar el seu deute als mercats.

En aquest context, Catalunya és la comunitat, de les nou que estan adherides al FLA, que més diners ha rebut dels 31.644 milions d'euros que el Govern central ha assignat al llarg d'aquest 2023 amb càrrec a aquest fons. En concret, la regió catalana suma 12.646 milions d'euros entre els quatre trimestres d'aquest any, la qual cosa suposa el 36,8% del total.

El FLA ha sortit últimament en el debat públic després de l'acord entre PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez, ja que recull que l'Estat condonarà fins a 15.000 milions d'euros de deute d'aquest mecanisme a Catalunya, que s'estalviarà, a més, uns 1.300 milions d'euros en interessos.

EL TOTAL DEL FLA

Des de l'any 2012, Catalunya és la comunitat autònoma que més diners ha anat rebent d'aquest FLA, malgrat que el 2019 i el 2020 no va ingressar cap euro d'aquest compartiment, sinó que ho va fer del Fons de Facilitat Financera, un sistema similar.

En concret, la comunitat presidida per Pere Aragonès ha rebut en aquests últims onze anys un total de 102.622 milions d'euros d'aquest FLA, gairebé el 40% del total.

L'any que més diners va rebre va ser el 2021, quan Catalunya va ingressar fins a 13.469 milions d'euros del FLA. I l'any passat i aquest any han rebut una xifra similar, 12.673 milions el 2022.

Després de Catalunya, la Comunitat Valenciana ha estat històricament en aquesta dècada la segona regió que més diners ha rebut d'aquest Fons de Liquiditat Autonòmica.

MÉS DE 71.000 MILIONS DE DEUTE AMB L'ESTAT

Quant al deute, Catalunya es manté com una de les comunitats més endeutades, amb un total de 85.456 milions d'euros, segons les últimes dades del Banc d'Espanya. Això es tradueix en un deute del 33% del Producte Interior Brut (PIB).

No obstant això, el deute autonòmic de Catalunya amb l'Estat ascendeix en l'actualitat a 71.852 milions d'euros, dels quals se n'han condonat fins al 20% i amb l'estalvi dels interessos, segons aquest pacte.

Després de Catalunya, la següent regió amb més deute amb l'Estat és la Comunitat Valenciana (46.274 milions d'euros); Andalusia (25.276 milions); Castella-la Manxa (11.069 milions); Múrcia (9.762 milions); Aragó (4.940 milions); Balears (4.828 milions); Cantàbria (3.100 milions); Galícia (2.759 milions); Extremadura (2.288 milions); Castella i Lleó (1.966 milions); Canàries (1.296 milions); Astúries (858 milions); La Rioja (758 milions).