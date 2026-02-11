Govern i UPC impulsen microcredencials per agilitar la prevenció ambiental d'activitats

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han impulsat quatre microcredencials per agilitar la prevenció ambiental d'activitats, informa el Departament en un comunicat aquest dimecres.
La iniciativa s'emmarca en els treballs d'agilitació i simplificació administrativa que està desenvolupant el Govern per millorar l'eficiència dels tràmits ambientals.
Les microcredencials tenen l'objectiu de capacitar personal tècnic de l'administració i de l'empresa privada, especialment del sector industrial.
L'objectiu és que aquestes persones tinguin un coneixement actualitzat i homogeni de la normativa ambiental aplicable i dels procediments administratius associats.
D'aquesta manera, es vol reduir errors, esclarir criteris i facilitar una tramitació més àgil i rigorosa de les activitats amb impacte ambiental.