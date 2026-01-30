El Govern i la UPC creen un centre d'innovació i gestió d'estacions d'esquí a Camprodon (Girona)

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han signat un acord de col·laboració per a la creació del Centre d'Innovació de la Muntanya i la Neu (CIM Neu), amb seu a Camprodon (Girona), i que servirà tant com a centre de recerca com de control i gestió de les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Així ho han explicat aquest dijous la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i el rector de la UPC, Francesc Torres, acompanyats del president d'FGC, Carles Ruiz; l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, i el vicerector de la UPC, Jordi Berenguer.
La ubicació triada ha estat l'edifici modernista Can Roig d'aquest municipi, on FGC preveu situar "el primer centre" de control integrat de totes les dades de les estacions d'esquí públiques de la Generalitat, similar al que tenen altres serveis de l'empresa pública com són les línies ferroviàries, ha explicat Ruiz.
L'espai també servirà com un centre de recerca i innovació, a través d'una "col·laboració estratègica" amb la UPC, i en la qual es duran a terme diferents actuacions per impulsar el talent jove, la sostenibilitat o el teixit empresarial de la zona.
Ara per ara, el projecte no compta amb un pressupost tancat, tot i que la renovació de l'edifici requerirà mig milió d'euros, ni amb un pla de governança: "La gestió l'estem fent des d'FGC per aconseguir desenvolupar els projectes, i comptem amb la col·laboració dels diferents agents que hi participen", ha dit el president d'FGC.
CENTRE RECERCA
Ruiz s'ha referit a la UPC com un "soci prioritari, estratègic i de referència" en l'impuls del centre, que a més de centralitzar el control de les estacions d'esquí també servirà com un espai de referència per al desenvolupament de projectes d'innovació vinculats a la muntanya.
"La UPC aporta talent i grups de recerca, mentre que FGC aporta dades i recursos per a la recerca aplicada", ha detallat la consellera de Territori durant la presentació del projecte, la qual cosa permetrà, en les seves paraules, passar de la teoria a la pràctica.
Per part de la UPC, el rector ha valorat que "aquesta col·laboració no és només un acord acadèmic, sinó un motor de transformació dels entorns de muntanya, que afavorirà de manera directa la transmissió de coneixement entre la universitat, l'empresa pública, l'empresa privada i les entitats del territori".
Així, l'acord entre el Govern i la UPC contempla cinc actuacions bàsiques, com el desenvolupament de pràctiques i diferents treballs de final de grau i màster per als estudiants de la UPC enfocats a la muntanya, la creació d'un centre per a la recerca de solucions davant el canvi climàtic o el foment de l'emprenedoria i creació d'empreses de base tecnològica.
Ruiz ha destacat que en un moment de canvi climàtic, per poder trobar solucions que mantinguin l'activitat a les comarques de muntanya, calia "un instrument per planificar aquest futur".
Les diferents solucions tecnològiques que es desenvolupin a CIM Neu es provaran a les estacions Vall de Núria i Vallter, actuant com a 'living labs' dels resultats de les investigacions, centrades a solucionar problemes mediambientals i la descarbonització de les muntanyes.
CALENDARI
Els següents passos del projecte passen per licitar les obres de l'edifici on estarà situat el centre, amb un termini previst de dos mesos, ha explicat l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, amb l'objectiu que estiguin enllestides el setembre o octubre d'aquest any.
Fins aleshores, Can Roig podria començar a acollir alguns dels projectes de recerca inicials, i es duran a terme les primeres trobades i accions a finals d'abril.
CONTROL CENTRALITZAT D'FGC
La idea de crear un únic centre integrat de dades per a les estacions d'esquí d'FGC s'emmarca dins l'estratègia de l'empresa pública de centralitzar la gestió de les dades dels seus diferents serveis per millorar-ne la gestió i pal·liar possibles "febleses".
"Quan hi va haver l'apagada, sí que hi va haver sistemes sobre els quals vam poder continuar mantenint el control i la comunicació, com és el de les línies metropolitanes dels trens, però FGC està desplegada per tot el territori i va costar molt fer el seguiment de les línies com cremalleres o altres trens que no teníem integrats", ha explicat Ruiz.
Així, el projecte a llarg termini, ha detallat el president d'FGC, passa per tenir un sistema que permeti, en casos com el de l'apagada, "tenir una visió total de la companyia", primer amb sistemes de control integrats per a cadascun dels serveis que més endavant estaran en contacte amb una gran plataforma de dades d'FGC.