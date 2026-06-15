Govern, universitats i IBEI impulsen pràctiques a la Conselleria d'Acció Exterior i delegacions

Illa defensa atreure el millor talent i a joves amb "vocació de servei públic"
BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, universitats públiques catalanes i l'Institut Barcelona d'Estudis Internacional (IBEI) han signat un conveni marc de cooperació que permetrà a estudiants de màster i postgrau fer pràctiques remunerades en els serveis centrals del Departament, a Barcelona, i a les delegacions del Govern a l'estranger.
Segons informen les Conselleries d'Investigació i Universitats i la d'UE i Acció Exterior en un comunicat aquest dilluns, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat la benvinguda als 40 estudiants assistents a l'acte i ha explicat que l'Administració necessita atreure el millor talent que surti de les universitats públiques catalanes i joves amb "vocació de servei públic".
El conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assenyalat que moltes vegades es parla de projecció internacional de Catalunya, de la seva presència a Europa o de la seva capacitat d'influència al món, però que "cap d'aquests objectius serà possible sense persones preparades per fer-los realitat".
"Per això obrim portes a una nova generació de professionals que ajudaran a projectes a Catalunya, a construir ponts amb el món i a defensar els valors de la democràcia, la cooperació, el progrés i el compromís europeu que ens defineixen", al que ha afegit que és una inversió de talent i, sobretot, de futur.
RECONEIXEMENT Al SISTEMA UNIVERSITARI CATALÀ
La consellera d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que Catalunya "sempre ha tingut una vocació internacional i vol seguir tenint un paper protagonista en les institucions europees".
Creu que aquestes pràctiques fan emergir el talent que hi ha a les universitats i que oferir als estudiants l'oportunitat d'una formació especialitzada i remunerada en l'àmbit de la UE i "suposen un reconeixement a l'excel·lència del sistema universitari català".
Han signat el primer conveni Juame Duch i els rectors de les 7 universitats públiques: Joan Guàrdia (Universitat de Barcelona), Francisco Javier Lafuente (Universitat Autònoma de Barcelona), Francesc Torres (Universitat Politècnica de Catalunya), Eulàlia de Nadal (Universitat Pompeu Fabra), Josep Pallarès (Universitat Rovira i Virgili), Maria Àngels Balsells (Universitat de Lleida) i Josep Calbó (Universitat de Girona).
El conveni amb l'IBEI ho han signat el conseller Duch i el president de l'institut, Jacint Jordana.