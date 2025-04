El Govern unifica els requisits per accedir als ajuts d'habitatge PEEU i Garantim

BARCELONA 18 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha unificat els requisits econòmics per accedir a les prestacions econòmiques d'especial urgència (PEEU) i les subvencions Garantim d'habitatge.

Els nous límits de lloguer mensual són de 900 euros per a l'àrea metropolitana de Barcelona i 650 per a altres territoris de la província de Barcelona, segons ha informat la Conselleria aquest divendres en un comunicat.

Els límits de lloguer mensual en altres províncies són de 750 euros per a Girona, 600 per a Lleida, 700 per a Tarragona i 600 per a les Terres de l'Ebre.

En el cas de famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat, el límit és de 900 euros a tot Catalunya.

Els PEEU són ajuts puntuals per evitar els desnonaments o ajudar a l'accés a un habitatge nou, i Garantim és una subvenció per pagar el lloguer d'habitatges del mercat privat destinat a persones vulnerables.