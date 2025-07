El Govern trigarà "uns mesos" a tenir a tots els inspectors en habitatge pactats amb Comuns

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat aquest dimarts en una roda de premsa després del Consell Executiu que el Govern es retardarà "uns mesos" en la incorporació de nous inspectors per complir la llei d'habitatge català, que el Govern va pactar amb els Comuns per convalidar el seu segon suplement de crèdit.

La data màxima pactada per incorporar-los era aquest dilluns, i ha explicat que alguns s'han d'incorporar a través de l'Agència Catalana de Consum, que sí que ha incorporat 15 inspectors, però que els que s'han d'incorporar a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge, no s'han pogut incorporar encara.

Segons Paneque, per fer-ho s'han de realitzar modificacions legislatives que preveu incorporar durant la tramitació parlamentària del projecte de llei de mesures urgents sobre habitatge i urbanisme.

"Lamentablement a l'Agència d'Habitatge ens retardarem uns mesos fins que s'aprovi aquest projecte de llei. Per tant, calculo que si no és abans de l'estiu, serà just al setembre", ha expressat.

Ha afirmat que els incorporats a través de l'Agència Catalana de Consum "ja estan incorporats una part", i que ja poden estar treballant en aquests moments.