El Govern treballa en el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta a la Península

Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
MADRID 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Joventut i Infància treballa en un pla integral d'acolliment per a menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta després de l'entrada massiva de finals de juliol i aborda entre les seves mesures el trasllat de 500 nenes a la Península, "sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes".
Fuentes del departament que lidera Sira Rego han explicat a Europa Press que el pla, en el qual treballa el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, des de diumenge passat a la ciutat, inclou el reial decret-llei per a "l'acolliment vinculant i solidària" per part de totes les comunitats o l'acolliment familiar, "però també altres fórmules que permeti agilitar l'acolliment".
Entre aquestes fórmules, segons Infància, també s'aborda "una via" perquè les organitzacions de protecció a la infància "desenvolupin l'acolliment i la cura dels perfils més vulnerables, entre ells les nenes, en recursos adaptats en Península, sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes".
"En aquest moment es treballa en aquesta via de manera urgent per a un nombre concret de menors, aquest moment xifrat en 500 aproximadament, si bé pot variar durant el procés", han precisat les fonts consultades.