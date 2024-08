El Govern trasllada el seu "reconeixement i suport" als Mossos després de la fugida de Puigdemont

Illa i Parlon visitaran aquest dimecres la seu central de la policia catalana com a mostra de suport



BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El nou Govern de la Generalitat ha traslladat aquest dimarts el seu "reconeixement i suport" al cos de Mossos d'Esquadra després del dispositiu del passat dijous per detenir a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va finalitzar sense èxit.

Ho ha manifestat la nova portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa després del primer Consell Executiu aquest dimarts, en la qual ha avançat que el dimecres la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, visitaran el Complex Central Egara de Mossos d'Esquadra a Sabadell (Barcelona).

"En aquest moment, el Govern el que vol és mostrar el seu reconeixement i suport al cos de Mossos d'Esquadra, però no podem entrar en els detalls vinculats a la via judicial", ha respost Paneque a preguntes de si el cos ja ha lliurat al magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, l'informe requerit sobre el dispositiu del passat dijous, un fet del que ha dit no tenir coneixement.

DEURE DE DEDICACIÓ Al SERVEI

Paneque ha recordat sobre aquest tema "el deure de dedicació a la institució i al servei públic" que tenen els Mossos.

Aquest dimarts s'ha fet públic l'informe remès pel Ministeri de l'Interior al jutge instructor del 'procés' en el qual s'afirma que "no es va detectar en cap moment" a l'expresident català Carles Puigdemont en controls fronterers ni de la Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil i que, tot i que el Ministeri va oferir cooperació als Mossos, els suports no van ser requerits.