El Govern tramita una subvenció de 350.000 euros per formar maquinistes ferroviaris

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat està tramitant una subvenció de 350.000 euros per pagar parcialment la formació per obtenir la llicència i el diploma de maquinista ferroviari, amb un màxim de 10.000 euros per estudiant.
Així ho han informat fonts del Departament de Territori a Europa Press sobre aquest ajut econòmic que pot cobrir fins al 50% del cost total del curs, sense superar el límit màxim que es fixi en la convocatòria específica.
Actualment, el 80% dels maquinistes de Rodalies són de fora de Catalunya, per la qual cosa es tracta d'una subvenció amb la qual la Generalitat preveu reforçar el planter local finançant aproximadament la meitat del cost del curs per obtenir la llicència i el diploma de maquinista de tren a Renfe.