El Govern té "plena confiança" en el cap de gabinet d'Illa, investigat en una causa judicial

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté "plena confiança" en el seu cap de gabinet, Eduard Rivas, que està sent investigat judicialment per presumptes irregularitats quan era alcalde d'Esparreguera (Barcelona).
"És el primer interessat en que s'aclareixi aquesta investigació tan aviat com sigui possible", traslladen aquest dimarts fonts del Govern, que confirmen la investigació avançada per 'El Periódico de Catalunya'.
Segons aquest mitjà, a Rivas, que va ser alcalde d'aquesta localitat entre 2015 i 2024, quan es va convertir en cap de gabinet d'Illa, se li va confiscar el telèfon mòbil al gener per part dels Mossos d'Esquadra, a instàncies d'un jutjat de Martorell (Barcelona).
Les presumptes irregularitats estan vinculades a la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL), dedicada al treball per a persones amb discapacitat intel·lectual i en risc d'inclusió, i diners procedents de contractes públics de l'ajuntament haurien sufragat despeses privades de membres d'aquesta organització.
En el Govern sostenen que Rivas ha mostrat la seva "total disposició a col·laborar en allò que calgui".