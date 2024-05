El Govern subvenciona amb un milió d'euros la promoció del Parc Agrari del Baix Llobregat

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat una subvenció d'un milió d'euros procedents dels fons europeus Next Generation al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona), ha informat la Diputació de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

La línia d'ajuts va dirigida al pla 'Can Comas: projecte agroturístic innovador i sostenible al Parc Agrari del Baix Llobregat', que té com a objectiu promocionar i difondre els valors del parc, l'agricultura i els seus productes amb accions que es preveu que s'executin en un termini de dos anys.

S'emmarca en el Pla de recuperació, transformació i resiliència i en el projecte 'Catalunya: terra de sabors' del Govern, que pretén situar Catalunya com una regió europea de referència del turisme enogastronòmic.

La iniciativa preveu desenvolupar un centre de descoberta del Parc Agrari del Baix Llobregat, que incorporarà una exposició interactiva i multimèdia a la masia Can Comas; una mostra itinerant per promoure el coneixement de l'espai agrari; un aparador de productes del parc (que porten el distintiu 'producte fresc') i un equipament itinerant per degustar-los.

També s'obrirà una línia d'ajuts perquè els agricultors del parc promocionin els seus productes, es milloraran les senyalitzacions del parc i es determinarà quins espais són visitables.