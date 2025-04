El Govern subratlla la contribució de l'empresa Evarm en l'impuls del vehicle elèctric

Gibert i Moret es reuneixen amb el CEO de l'empresa

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'Empresa i Treball de la Generalitat, Pol Gibert, ha visitat aquest dimecres la seu de la companyia catalana Evarm: "Innovacions com la que ha desenvolupat aquesta empresa contribueixen a accelerar el desplegament del Pla d'Impuls del Vehicle Elèctric".

Així, Gibert s'ha reunit amb el CEO de l'empresa, Xavier Ribas, per conèixer de primera mà els seus avenços tecnològics, una reunió en la qual també ha participat la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, segons han informat en sengles comunicats.

Especialitzada en la transformació de vehicles de combustió a energies alternatives sostenibles, Evarm ha creat una pila de combustible amb disseny i tecnologia propis amb la qual impulsarà el seu primer prototip sostenible a partir del segon semestre del 2025.

La primera unitat d'Evarm s'entregarà aquest mateix any al Grup PreZero, la divisió de serveis ambientals del Grup Schwarz, que la posarà en servei com a prova pilot per a la recollida de residus municipals.

COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA

Moret ha explicat que la companyia és un "soci estratègic" per al lideratge estratègic de l'ecosistema de Sant Boi, on la companyia té la planta.

Per la seva banda, Ribas ha agraït la visita i ha assegurat que la col·laboració públic-privada és essencial en l'impuls de tecnologies disruptives: "La nostra visió és transformar el sector del transport, que compta a Europa amb més de sis milions de camions".