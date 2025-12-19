El Govern situa l'arquitecta Olga Felip al capdavant del futur pla territorial general de Catalunya

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA - Arxiu
BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha nomenat l'arquitecta Olga Felip coordinadora dels treballs de revisió i elaboració del nou pla territorial general de Catalunya, que vol revisar i renovar la planificació territorial i urbanística de la comunitat.
Aprovat fa 30 anys, el Govern està en ple procés d'actualitzar el pla per adaptar-lo a l'actual marc legislatiu i la realitat social, demogràfica i econòmica i assolir així "un desenvolupament sostenible" a Catalunya, ha explicat en un comunicat aquest divendres.
Graduada per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC), Felip ha estat professora del BIArch (Barcelona Institute of Architecture) i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
A més, l'arquitecta també ha format part del comitè d'experts de l'antic Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i vocal de Cultura de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
El nomenament de Felip suposa així un pas més en aquest nou pla territorial amb horitzó al 2050, i que s'està articulant a través d'un programa de tres anys per establir les bases metodològiques i organitzatives i contemplava, entre d'altres, el nomenament d'una figura de coordinació.