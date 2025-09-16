Govern, sindicats i patronals signen una declaració de suport al finançament singular de Catalunya

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat, els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, i les patronals Foment del Treball i Pimec, han signat aquest dimarts una declaració conjunta de suport al finançament singular per a Catalunya.
Ho han fet en la reunió del Consell del Diàleg Social de Catalunya que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat al Palau de la Generalitat, en la qual també han participat els consellers de Presidència, Albert Dalmau; Economia i Finances, Alícia Romero; Empresa i Treball, Miquel Sàmper; Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
Illa ha afirmat que el plantejament acordat entre el Govern central i la Generalitat beneficia a tothom, que hi ha un gran consens sobre la necessitat de reformar el model actual, que la proposta plantejada respecta els principis de responsabilitat i solidaritat, i que el seu govern defensarà "els recursos que Catalunya necessita per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya".