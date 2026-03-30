El Govern signa convenis amb 31 municipis per construir 566 habitatges en solars petits

Illa defensa les "polítiques adaptades al territori"
BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat una sèrie de convenis de col·laboració amb els ajuntaments de 31 municipis de Catalunya per promoure la construcció de 566 habitatges públics i assequibles en solars petits en el marc del Pla 50.000 del Govern.
Illa ho ha explicat aquest dilluns en el Palau de la Generalitat durant la signatura dels convenis i que ha comptat també amb la presència de la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, i els alcaldes dels ajuntaments en els quals es promourà la construcció de l'habitatge, que ha valorat "estan escampats per tota Catalunya".
En concret, els convenis corresponen a 42 dels solars que els municipis van registrar a la reserva pública i que tenen capacitat per construir un màxim de fins a 20 habitatges en cadascun, i en els quals la Generalitat serà l'encarregada de licitar directament els convenis de construcció per als promotors.
Durant la signatura, Illa ha defensat que "Catalunya és diversa, i hem de fer polítiques adaptades al territori", alhora que ha posat en valor la flexibilització i adaptació de les mesures d'habitatge per reactivar la vida en els municipis catalans de menor grandària, en els quals es troben majoritàriament aquests solars.
PANEQUE I VERGE
Paneque, per la seva banda, ha valorat que "estem establint, des que comencem a treballar en matèria de polítiques d'habitatge, les bases del canvi que necessita aquest país", i que el Govern complementa ara amb aquesta nova línia d'actuació per complir amb els objectius de construir 50.000 habitatges públics fins a 2030 i aconseguir un 15% de parc protegit.
En representació dels municipis signataris, l'alcalde de Planoles (Tarragona), David Verge, ha afirmat que "la Catalunya de pobles petits i mitjans també necessita lloguers assequibles" entre altres, per afrontar la progressiva pèrdua de població.
"És la Catalunya en la qual els municipis han perdut més del 40% o 50% de la seva població en els últims 30 o 40 anys mentre que Catalunya creixia un 30%", ha lamentat Verge, i ha defensat que la promoció d'aquests habitatges pot permetre a la gent tornar a viure en aquests municipis i reactivar escoles i comerços.
LICITACIONS
Els convenis de col·laboració comporten la cessió dels drets de superfície per part dels ajuntaments, per un període de 75 anys, així com la responsabilitat de la Generalitat d'obrir la licitació, amb previsió de fer-ho abans que acabi el mes d'abril, per buscar promotors per als terrenys i garantir així que surtin al mercat de l'habitatge.
Les característiques dels terrenys, com la seva mida o la seva ubicació, fan que els ajuntaments no tinguin els mitjans tècnics per assumir les licitacions, per aquest motiu s'hagi decidit que la Generalitat sigui la responsable per garantir la seva edificació.
Quan un promotor es presenti a aquests concursos, s'iniciarà el procediment de licitació, pel qual es donarà un període d'un mes a altres interessats perquè presentin les seves ofertes, després de la qual cosa el solar serà adjudicat.
A més dels 42 solars municipals, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya licitarà altres 21 solars més, propietat de l'Institut Català del Sòl (Incasol), en els quals es podran construir altres 257 habitatges, sent així un total de 823.
RESERVA DE SOLARS
Aquesta nova línia d'actuació s'emmarca dins la reserva pública que el Govern ha engegat per trobar solars amb condicions per construir habitatge, i a la qual els ajuntaments de Catalunya van aportar 670 solars en la seva primera convocatòria.
Alguns dels municipis signataris dels convenis de col·laboració aquest dilluns inclouen Arenys de Munt (Barcelona), Rialp (Lleida), Vielha (Lleida), el Vendrell (Tarragona) o Sallent (Barcelona), entre altres.