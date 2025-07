El Govern rubrica amb les operadores i el món local el protocol de millora de connectivitat i incidències

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat, les principals operadores de telecomunicacions i les entitats municipalistes han acordat un protocol per millorar la gestió de les incidències i han coordinat el desplegament de la xarxa de fibra òptica i de telefonia mòbil per avançar cap a la "plena equitat territorial" digital.

En un acte celebrat a Monistrol de Montserrat (Barcelona) aquest dijous presidit pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, i amb la presència de les principals operadores i entitats de l'àmbit local, l'acord vol eliminar les "diferències en la qualitat i accés" a infraestructures digitals segons la zona geogràfica, ha informat el Govern en un comunicat.

"No és possible desenvolupar plenament la vida i l'activitat econòmica si no existeix una connectivitat que arribi al 100%. I tot i que gaudim a Catalunya d'una connectivitat que arriba al voltant del 95-96%, aquest 5% que ens falta és molt rellevant per garantir justament aquesta cohesió territorial", ha dit Dalmau.

PROTOCOL 'TELCOCAT'

Fruit de l'acord neix el protocol 'TelcoCat', amb el qual es pretén que els ajuntaments esdevinguin agents actius en la gestió de les telecomunicacions, amb canals específics que els donen accés directe a la informació de les empreses prestadores de serveis.

Una iniciativa que fa, segons el Govern, un salt qualitatiu cap a una xarxa de telecomunicacions "més robusta, transparent i equitativa".