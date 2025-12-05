El Govern revisarà els protocols de copagament de prestacions a la dependència de pacients amb ELA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat que el seu departament revisarà els protocols de copagament de prestacions a la dependència per a pacients amb ELA i altres malalties irreversibles.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en una interpel·lació de Junts en el ple del Parlament, en què ha sostingut que és conscient que alguns dels serveis que es presten a aquests pacients poden "desbordar l'economia familiar, fins i tot de famílies amb recursos".
"Ho analitzarem per veure com podem canalitzar els recursos perquè siguin assumibles, per reforçar les famílies, però sobretot perquè el teu codi postal o la xifra del teu compte bancari no marqui l'atenció que poden rebre els malalts i les famílies", ha subratllat.