El Govern es reunirà d'aquí a 3 setmanes amb els pagesos per avaluar les polítiques de suport al sector

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que el Govern es reunirà d'aquí a 3 setmanes amb els pagesos catalans per avaluar les polítiques de suport al sector després que la UE hagi aprovat l'acord del Mercosur.
En una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha detallat que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, continuarà parlant amb representants sindicals del sector en la Taula Agrària, que es reunirà "avui o demà", per poder concretar xifres i polítiques perquè el sector se senti recolzat.
Preguntada per si el Govern passarà factura als pagesos per les escombraries que han deixat a l'AP-7 després dels talls de carretera per protestar contra el Mercosur, Paneque ho ha descartat i ha explicat que s'està netejant la zona: "El que volem és que es pugui circular amb les màximes garanties de seguretat viària tan aviat com sigui possible".