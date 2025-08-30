El Govern es reuneix en la segona jornada de la seva Trobada a Arnes (Tarragona)

TARRAGONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest dissabte al matí el segon dia de la III Trobada del Govern, que enguany es fa a Arnes (Tarragona), informa el Govern.
La trobada va començar divendres a migdia amb una intervenció inicial del president amb què s'obre el curs polític a Catalunya.
Va defensar un canvi en la política forestal de Catalunya, va criticar el "ping-pong competencial" sobre la gestió dels incendis en altres comunitats, va reclamar diligència al poder judicial per aplicar l'amnistia aquest curs, va demanar moderació enfront d'un clima polític que va qualificar de molt tens, i va defensar els drets lingüístics.