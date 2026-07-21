El Govern es reuneix amb la incorporació del conseller Raúl Moreno

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern s'ha reunit aquest dimarts en el Consell Executiu setmanal amb la incorporació del nou conseller de Drets Socials i Inclusió Raúl Moreno, en substitució de Mònica Martínez Bravo.
Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1978), que va prendre possessió del càrrec dilluns en un acte al Palau de la Generalitat, ha estat secretari general de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió des de l'agost del 2024, està graduat en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i té una llarga trajectòria vinculada a les polítiques socials.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va dir en la presa de possessió de Moreno que les polítiques que fa el Govern en aquesta conselleria continuaran en la mateixa línia que fins ara.