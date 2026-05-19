Actualitzat 19/05/2026 16:38

El Govern es reuneix amb PSC, ERC, Junts, Comuns i CUP el dia abans de la bilateral

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la d'Economia, Alícia Romero, amb els grups parlamentaris
DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i la d'Economia, Alícia Romero, s'han reunit aquest dimarts amb els grups parlamentaris, excepte el PP, Vox i Aliança Catalana, per explicar-los els principals acords que es preveuen adoptar en la comissió bilateral Estat-Generalitat i la comissió mixta de transferències, que se celebren dimecres a Madrid.

La trobada, que ha començat tocades les 15.00 hores al Parlament, té lloc després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'ERC, Oriol Junqueras, hagin signat l'acord per a l'aprovació dels pressupostos catalans del 2026.

La bilateral de dimecres, que començarà a les 16.30 hores, estarà presidida pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, a més de Dalmau i Romero per part de la Generalitat.

En la trobada es preveu aprovar la línia orbital ferroviària, la societat d'inversions de l'Estat a Catalunya i la modificació de la participació de Catalunya en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre altres acords.

Aquest dimarts a les 16.30 hores, està previst que el Govern també es reuneixi amb Foment, Pimec, CCOO, la UGT, l'ACM i FMC.

