El Govern retreu que el model de finançament "torna a situar" Catalunya a la cua en ingressos

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat ha criticat que el model de finançament del 2022 "torna a situar" Catalunya a la cua d'ingressos rebuts per les comunitats autònomes, en un comunicat aquest divendres, en plena negociació entre el PSC i ERC sobre la investidura del socialista Salvador Illa.

Ha criticat que és "un resultat desfavorable que es repeteix cada any des del 2010", i que només en el primer any d'aplicació del model, el 2009, Catalunya va quedar per sobre de la mitjana.

La Conselleria ha explicat que les últimes dades de liquidació que ha comunicat el Ministeri d'Hisenda mostren que Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma que va aportar més ingressos per càpita i la desena que més en va rebre.

"Això suposa una pèrdua de gairebé 20 punts percentuals, i la diferència augmenta fins als 26,4 punts si es té en compte l'impacte del cost de la vida", ha explicat.

La Generalitat ha recordat que el model de finançament no s'ha reformat des del 2009 malgrat que s'havia de revisar al cap de cinc anys, i ha lamentat que el 2022 l'avançament a Catalunya es va subestimar en 4.324 milions d'euros.