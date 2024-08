El Govern retarda fins a 2030 l'entrada en servei del tram central de la L9 i la L10

Preveu que el 2027 entrin en funcionament 4 estacions a la part nord



BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha retardat almenys dos anys més l'entrada en servei del tram central de les línies L9 i L10 del Metro de Barcelona, prevista per al 2028 després de diversos retards, i els trens hauran d'esperar fins al 2030 per creuar-les de punta a punta, segons han explicat fonts de la Conselleria de Territori.

El retard s'ha conegut coincidint amb la visita aquest divendres de la consellera de Territori en funcions de la Generalitat, Ester Capella, a les obres del pou de Mandri, on la tuneladora va arribar recentment.

Aquest retard s'ha produït pels imprevistos que ha tingut la tuneladora que està perforant el túnel i que acaba d'arribar a Mandri.

Capella ha explicat que la represa de les obres ha tingut "dificultats, amb parades no previstes i manteniments extraordinaris".

La consellera ha posat en valor la resiliència dels responsables de les obres per seguir endavant malgrat que, segons ella, els recursos econòmics "no sempre acompanyen".

RODA DE TALL

Les mateixes fonts han explicat que la roda de tall de la tuneladora s'ha trencat, per la qual cosa serà necessari canviar-la i realitzar manteniment a la tuneladora, que estarà parada fins a finals d'estiu del 2026, ja que es necessiten 12 mesos per a la construcció de la nova roda i 2 per muntar-la.

Aquest retard afecta els 1,6 quilòmetres que encara falten per perforar a la zona sud de l'L9 entre Mandri i Lesseps, encara que les mateixes fonts han explicat que el canvi de la roda de tall permetrà afrontar amb garanties la fi de les obres de perforació.

Una vegada represa la perforació, es necessitarà un any per aconseguir la futura estació de Lesseps, per la qual cosa, si tot va bé, serà a l'estiu de 2026, i haurà suposat un sobrecost de 12 milions d'euros.

2030

Les mateixes fonts han explicat que les noves previsions són que en 2030 els trens puguin viatjar de punta a punta de la línia, encara que alguna estació pot no estar acabada.

En tot cas, han assenyalat que s'està treballant dins del túnel ja construït per realitzar la llosa intermitja, que separarà els dos sentits de la marxa i en algunes estacions.

A més, està previst que el 2025 es comenci a treballar en les futures estacions de Campus Nord i Manuel Girona, amb prou feines començades, així com Guinardó, on es començarà a construir l'estructura interior.

NOVES ESTACIONS EL 2027

La Generalitat preveu posar en funcionament quatre estacions de la zona nord de la L9 i L10 el 2027, que no es veuen afectades pels problemes de les tuneladores.

En concret, es tracta de les estacions de Sagrera-TAV, Sagrera, Plaça de Maragall i Guinardó-Hospital de Sant Pau, la construcció del qual va segons els terminis previstos.

Les fonts de la Conselleria han explicat que l'obertura es farà en ser tècnicament possible i "no tindrà sentit tenir estacions finalitzades i sense funcionar".