El Govern respecta la nova missió de la Global Sumud Flotilla com a "activitat de la societat civil"

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha assegurat que el Govern respecta la nova missió de la Global Sumud Flotilla, que salparà aquest diumenge cap a Gaza des del port de Barcelona, com a "activitat de la societat civil".
Així s'ha expressat aquest dissabte en atenció als mitjans després de la seva intervenció en la jornada 'War and Peace in the 21st Century. Defending Europe without the United States? The future of the European security' organitzada pel Cidob al Palau de Pedralbes de Barcelona.
Duch ha insistit que el Govern respecta les decisions que pren la societat civil organitzada i ha recordat que l'executiu ja va cooperar amb l'anterior flotilla el passat any "per exemple, en la repatriació de les persones que van arribar fins al final d'aquell viatge i que van passar per la presó a Israel".
"Per descomptat, si en algun moment hem de contribuir a assegurar el seu retorn ho tornarem a fer", ha afegit.
Duch també s'ha referit al context internacional i la jornada organitzada pel Cidob i ha remarcat que Europa s'ha de prendre molt seriosament la seva pròpia seguretat en l'actual context: "Això s'ha de fer com a europeus, no es pot fer país per país", ha detallat.