El Govern resol la primera línia d'ajuts per a protectors contra la fauna cinegètica

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha resolt la primera línia d'ajuts destinada a l'adquisició de protectors per a arbres fruiters i tancaments perimetrals i elèctrics per protegir les explotacions agràries de l'excés de població cinegètica, informa aquest divendres en un comunicat.
En concret, els ajuts han mobilitzat 1 milió d'euros, distribuïts en una primera dotació parcial a 107 persones, amb un import de 713.587,26 euros, als quals s'hi afegiran 40 beneficiaris més i un import de 306.412,74 euros.
En total, el conjunt d'aquesta línia d'ajuts està dotada d'una inversió de més de 2 milions d'euros, detalla el departament, amb l'objectiu de reduir la càrrega econòmica dels pagesos en la protecció contra els animals salvatges, i també inclou una altra convocatòria per cobrir la despesa de la contractació de serveis privats de control de fauna, munició o visors tèrmics i "fer pressió sobre la densitat" d'aquests animals.