El Govern reserva 25 milions per a contractes amb entitats de foment de la integració laboral

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern en funcions ha aprovat reservar 25 milions d'euros del total de la contractació de l'administració de la Generalitat i el seu servei públic el 2024 per a entitats que fomentin la integració laboral i professional de persones amb discapacitats o desfavorides.

En un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, la Generalitat ha explicat que és la mateixa quantitat compromesa el 2023, de la qual es va adjudicar el 89,3% del total.

L'objectiu és potenciar "una de les funcions de la contractació pública com la veritable eina per assolir" les polítiques públiques de generació d'ocupació per als col·lectius desfavorits.

L'acord identifica serveis i subministraments que s'han de tenir en compte de manera preferent a l'hora de programar la contractació reservada.

També es preveu la possibilitat de reservar la subcontractació de determinades prestacions a centres especials d'iniciativa social i a empreses d'inserció.