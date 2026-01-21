El Govern reprèn el servei de Rodalies aquest dijous però avisa que "no serà un dia fàcil"

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha anunciat que el servei de Rodalies es reprendrà a partir de les 6.00 hores d'aquest dijous --a excepció del tram de l'R4 en el qual es va produir l'accident i el tram d'obres per l'ampliació de l'R3--, però que "no serà un dia fàcil per a la mobilitat del país".
Així ho ha comunicat el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau --que ha assumit les funcions del president Salvador Illa, que continua hospitalitzat per una osteomielitis púbica-- en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, en la qual també ha comparegut la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
El Govern ho ha acordat després d'una segona reunió del comitè tècnic al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) aquest dimecres i després de rebre els informes dels tècnics d'Adif i Renfe, en els quals es garanteix la plena operativitat de la infraestructura ferroviària.
(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)