Publicat 28/04/2026 17:14

El Govern reorganitza l'Idescat per modernitzar-ne l'estructura i adaptar-lo a estàndards europeus

El Consell Executiu d'aquest dimarts ha aprovat el nou decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) per "modernitzar-ne l'estructura i adaptar-lo als nous estàndards europeus" i perquè pugui assumir nous reptes de producció, difusió i governança de les dades.

L'Idescat reforçarà així el seu paper com a òrgan responsable de planificar, coordinar i gestionar el Sistema Estadístic de Catalunya i actuarà en el desenvolupament d'estadístiques en "àmbits de significació social i emergents", i millorarà les seves estadístiques territorials i conjunturals, informa el Govern en un comunicat.

Es crearà l'Oficina Datalab, un nou servei de l'Idescat que esdevindrà un punt d'accés i integració de les dades estadístiques i administratives de la Generalitat per a recerca i avaluació de polítiques públiques.

També canvia l'estructura organitzativa per millorar-ne l'eficiència i eficàcia amb 3 sots-direccions generals (Producció Estadística, Informació i Comunicació, i Administració i Serveis Generals), i es crea l'Àrea de Planificació i Innovació, que dependrà directament de la direcció.

El Consell Català d'Estadística es reforçarà com a òrgan consultiu i la junta de govern de l'Idescat incorporarà un membre independent, en línia amb l'aposta del Govern d'incorporar independents en els òrgans de govern de les empreses públiques de la Generalitat.

