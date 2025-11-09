El Govern renova 1.500 formularis i comunicacions per a una relació "més clara" amb la ciutadania

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha revisat i actualitzat 1.500 formularis i comunicacions per fer "més clara", comprensible i accessible la relació amb la ciutadania.
Aquest dimarts el Consell Executiu aprovarà un acord de Govern que actualitza l'estratègia d'impuls de la comunicació clara de la Generalitat per adaptar-la als "reptes actuals i les necessitats socials i econòmiques del país", informa el Departament de la Presidència en un comunicat aquest diumenge.
Aquesta iniciativa dona continuïtat a l'acord de Govern de comunicació clara ja aprovat i afegeix millores, com les mesures per millorar el llenguatge administratiu, la formació de personal públic i la incorporació de tecnologies com a assistents de redacció i convertidors a llenguatge clar, a més d'actualitzar la guia de comunicació clara de la Generalitat.
NOVA GUIA
La nova guia amplia els continguts pràctics amb llistes de comprovació i exemples de substitució de tecnicismes per paraules clares i ofereix pautes per adaptar els missatges a diferents formats i canals.
D'altra banda, també té en compte l'estructura dels textos, la presentació i el disseny de continguts, per afavorir la comprensió, i integra l'accessibilitat des de l'inici del procés de creació del contingut.
Entre els 1.500 formularis i comunicacions actualitzades, el Govern ha transformat més de 80 plantilles i 700 formularis que progressivament es posaran a la disposició de la ciutadania, juntament amb 220 fitxes de tràmit, 250 pàgines web i continguts com a cartes, SMS o preguntes freqüents.
NOVES ACTUACIONS
L'acord de Govern també planteja un paquet de mesures en diverses lineas d'actuació, com en l'àmbit de formació i difusió; s'incorporaran continguts sobre comunicació clara en els processos selectius d'empleats públics, es dissenyarà un itinerari formatiu específic per a nous empleats públics i alts càrrecs, s'inclourà formació per a col·lectius específics i s'organitzaran accions de sensibilització.
En matèria de continguts, comunicacions i notificacions s'inclouran clàusules tipus en els plecs de contractació de serveis o projectes que suposin l'elaboració de continguts per a la ciutadania i s'impulsarà l'ús de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial per millorar la redacció i revisió de continguts, tenint en compte una revisió posterior per part d'experts.
A més, es fomentaran instruments per conèixer l'avaluació de la satisfacció de la ciutadania amb els documents i les comunicacions i s'habilitarà un espai digital obert a tots els empleats públics en el qual puguin difondre les principals actuacions de comunicació clara que duen a terme.
Aquestes mesures s'emmarquen en el procés de reforma de l'administració impulsat pel Govern per "millorar els serveis públics i fer-los més amables, propers i senzills".