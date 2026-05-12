El Govern rehabilitarà el pont d'Aitona (Lleida) per garantir l'accés a la zona agrària

LLEIDA 12 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i l'alcaldessa d'Aitona (Lleida), Rosa Pujol, han acordat que el Govern assumeixi la redacció del projecte de rehabilitació del pont que travessa el riu Segre al seu pas pel municipi i que dona accés a prop de 4.000 hectàrees agrícoles, on es concentra gran part de la producció d'Aitona.
Després de la redacció del projecte, es licitarà i el 2027 es preveu que comencin les obres que tindran un cost de més de 4 milions d'euros, i que renovaran un pont que té importants signes de deterioració, especialment als pilars que el sostenen, informa el Govern en un comunicat aquest dimarts.
En unes declaracions posteriors, Dalmau ha reivindicat la necessitat de rehabilitar la infraestructura: "És estratègica perquè hi passen més de 100 milions de quilos de fruita, que acaben alimentant els catalans del conjunt del país i també serveixen al conjunt de l'exportació".