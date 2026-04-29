El Govern regula l'ús comercial del llentiscle i el bruc per garantir-ne una gestió sostenible

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha aprovat una nova normativa per regular la recol·lecció i ús comercial del llentiscle i el bruc a Catalunya, amb l'objectiu de garantir-ne una gestió sostenible, preservar la biodiversitat i dotar de responsabilitat jurídica aquesta activitat.
La normativa, que s'ha publicat aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), respon a l'increment "significatiu" de la recol·lecció de les dues espècies en els darrers anys, especialment per a usos ornamentals i industrials, explica el Govern en un comunicat.
Tot i que no es prohibeix la recol·lecció del llentiscle i el bruc, s'ha establert un règim de comunicació prèvia perquè l'administració pugui "conèixer, ordenar i fer un seguiment" de les dues espècies, i només la podran dur a terme els titulars dels terrenys o les persones autoritzades per aquests mateixos.
La recol·lecció, a més, s'ha de dur a terme d'acord amb les condicions tècniques que estableix la normativa, i que inclouen la prohibició d'arrencar les arrels, evitar el dany a la resta de la vegetació i respectar la capacitat de tornar a brollar de les espècies.
A més a més, els recol·lectors també han de presentar una comunicació final amb les dades de la venda i la quantitat comercialitzada, per garantir que les empreses comercialitzadores adquireixen el producte únicament de manera legal.