El Govern reforça la línia de bus que connecta Olesa de Bonesvalls, Begues i Gavà (Barcelona)

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha impulsat la millora de la línia de bus que connecta Olesa de Bonesvalls, Begues i Gavà (Barcelona), operada per la companyia Hife, amb un increment de més del 30% del servei.
L'ampliació, subvencionada pel Fons Climàtic, entrarà en funcionament aquest dimecres i inclou l'increment del nombre d'expedicions entre Begues i Gavà, que passen a ser 37 anades i 37 tornades de dilluns a divendres feiners, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.
També permetrà la comunicació directa amb l'Hospital de Viladecans (Barcelona), amb 4 viatges per sentit, i 4 més ampliaran el seu recorregut fins a la urbanització de Can Mitjans, a Avinyonet del Penedès (Barcelona).