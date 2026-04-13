El Govern reforça les mesures contra la vespa asiàtica

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha desplegat noves mesures per protegir el sector apícola contra la vespa asiàtica, principalment a través de trampes, informa aquest dilluns en un comunicat.
Aquest reforç respon a les reclamacions dels sindicats i cooperatives apícoles, ha explicat la Conselleria, i es durà a terme en coordinació amb el Departament d'Interior i Seguretat Pública, el de Territori i el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
La conselleria de Territori ha adquirit 500 unitats de líquid atraient, de 2,5 litres cadascuna, i el departament d'Agricultura preveu la compra de 500 unitats més, una "inversió clau per potenciar la caça amb parany preventiu de reines i frenar així l'impacte d'aquesta espècie invasora", juntament amb la compra de trampes, que seran distribuïdes pel departament d'Interior a través dels Agents Rurals.