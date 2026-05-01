El Govern reforça l'acció de les comunitats catalanes a l'exterior amb noves subvencions

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El departament d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat ha activat una nova convocatòria de subvencions dirigida a reforçar l'acció de les comunitats catalanes en l'exterior, amb una dotació total de 1.250.000 euros.
Segons informa en un comunicat aquest divendres l'objectiu és donar suport a les més de 100 comunitats catalanes reconegudes pel Govern, presents en més de 40 països, que promouen i difonen Catalunya al voltant del món a través d'accions com l'ensenyament del català, entre altres.
El termini per presentar les sol·licituds s'inicia aquest 1 de maig de 2026 i finalitza el 29 de maig a les 14 hores, amb ajudes distribuïdes en les línies d'organització d'activitats de cohesió de la comunitat catalana; ensenyament de les llengües catalana i occitana; funcionament ordinari de les entitats i inversió en infraestructures i adquisició d'equips.
El conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que el 2025 es va destinar un 42% més del pressupost del departament a cursos de català organitzats a l'exterior, amb 186 activitats formatives en 41 comunitats catalanes.
"Amb un impuls molt especial, d'una banda, a l'ensenyament infantil i, de l'altre, a la consolidació de formats visuals i híbrids. Però encara volem donar més passos en aquest àmbit i donarem molts més a partir d'ara", ha valorat.
La convocatòria s'emmarca en l'estratègia de l'executiu per reforçar la presència i projecció global de Catalunya.