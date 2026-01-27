El Govern reforça el control de la PPA amb drons per localitzar els senglars a la nit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals, a través de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública, han adquirit dos drons equipats amb càmeres tèrmiques per a les tasques de localització nocturna de senglars i reforçar així el dispositiu de control contra la pesta porcina africana (PPA).
"L'objectiu és garantir la màxima eficàcia de l'operatiu de control i erradicació de la PPA a Catalunya, dins el pla de contingència establert per fer front a aquesta malaltia", ha explicat el Govern en un comunicat després del Consell Executiu celebrat aquest dimarts.
Aquests drons permeten incrementar notablement l'eficàcia de les actuacions, a causa de la naturalesa principalment nocturna i crepuscular de l'espècie.
La compra dels dos drons serà per un import de 29.298 euros, als quals s'afegeix la incorporació de 10 prismàtics tèrmics, per 72.479 euros, i 40 càmeres de parament fotogràfic, per 13.987 euros, que permetran als Agents Rurals fer actuacions "més precises i quirúrgiques".
"Amb aquesta inversió, el cos d'Agents Rurals consolida el seu paper clau en la prevenció, control i erradicació de la pesta porcina, reforçant els recursos per protegir la sanitat animal, el sector porcí i el medi natural de Catalunya", afirmen.