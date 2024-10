El Govern reforça la coexistència amb el llop després de detectar una femella a Cistella

Identifica tres zones potencials a Lleida per a la reintroducció del linx

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha impulsat noves mesures per fomentar la coexistència amb el llop després de detectar un exemplar femella a Cistella (Girona), han informat fonts pròximes a Europa Press, i ha confirmat la Conselleria de Territori.

Ho han anunciat representants de la secretària general de Medi Ambient en una reunió de la taula de seguiment del llop celebrada aquest divendres a Barcelona, en la qual també participen representants del sector agrícola i ramader, i de les entitats ecologistes.

La Generalitat ha actualitzat el pressupost per compensar els ramaders pels danys provocats per l'animal en 50.000 euros, i la taula de protecció determinarà a quines mesures destinar aquests fons.

CANVIS

Fonts pròximes han insistit que l'executiu català no impulsarà un pla de reintroducció del llop a Catalunya i, si bé han subratllat els canvis en matèria de protecció que hi haurà si el llop cria, també han assenyalat la possibilitat que no ho faci o que se'n vagi.

L'executiu català sí que ha plantejat la reintroducció del linx: ha identificat tres espais potencials per fer-ho a la província de Lleida i preveu començar reunions amb els ajuntaments i els ramaders.