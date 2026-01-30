El Govern redueix les restriccions per la PPA amb excepcions a Collserola (Barcelona)

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha confirmat la reducció de les restriccions de mobilitat derivades de la crisi de pesta porcina africana (PPA) en el radi de baix risc i ha delimitat una tercera zona, al parc natural de Collserola (Barcelona), on únicament es permetrà l'entrada de dia.
Així, a partir d'ara es permetrà el pas i les activitats a l'aire lliure a 6 dels municipis que abasta el parc natural, sempre en grups de menys de 10 persones i tan sols de les 6 a les 22 hores, amb l'accés tancat a la nit, ha detallat Ordeig aquest divendres davant els mitjans.
Pel que fa a la resta, als 79 municipis en el radi de 6 a 20 quilòmetres s'aixequen totes les restriccions de mobilitat, incloent les activitats en grup, mentre que als 12 municipis que abasta el radi d'alt risc, del quilòmetre 0 al 6, es mantenen totes les restriccions.