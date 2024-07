El Govern recorrerà la suspensió cautelar del decret de règim lingüístic educatiu català

Simó creu que hi ha jutges del TSJC que "s'extralimiten" en les seves funcions



BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, ha anunciat aquest divendres que el Departament presentarà recurs de reposició a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que suspèn cautelarment el Decret del règim lingüístic del sistema educatiu, aprovat al maig, en estimar el recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe.

En declaracions als mitjans a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), ha criticat que hi ha jutges del TSJC que "s'extralimiten" i que han decidit, malgrat no tenir funcions legislatives i executives, dir com ha de ser el règim lingüístic a les escoles, i ha demanat que cadascú treballi dins de la separació de poders.

Simó ha subratllat que el decret de règim lingüístic forma part del desplegament pendent del títol II de la Llei d'Educació de Catalunya i d'altres normatives per "fer front a la idea peregrina que el 25% de les matèries fos en castellà", qüestió que ha dit que no té suport pedagògic i sociolingüístic.

S'ha mostrat convençuda que el decret de règim lingüístic és "impecable d'acord a tota la normativa orgànica i bàsica", per la qual cosa presentaran recurs abans que acabi el termini per fer-ho, el 15 de juliol.

Ha lamentat que hi hagi jutges que "escoltin més una associació que un consens social i polític majoritari", i ha criticat que en la interlocutòria el magistrat fa apreciacions que van més enllà de les jurídiques.

Ha remarcat que el decret de règim lingüístic es basa en normativa prèvia i no entén que es doni "pàbul als arguments d'una associació que no atén a cap motiu sociolingüístic o pedagògic, sinó altament polític, creant un context fal·laç de minorització del castellà a Catalunya".

Simó ha subratllat que l'objectiu de la normativa és "la igualtat d'oportunitats i que l'alumnat sigui competent en les llengües oficials i una llengua estrangera".