El Govern reconeix la Colla Castellera d'Euskal Herria com a comunitat catalana a l'exterior

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat reconèixer la Colla Castellera d'Euskal Herria com a comunitat catalana a l'exterior, la qual cosa li permetrà accedir a serveis, ajuts i programes de suport destinats a comunitats catalanes a l'exterior.
En un comunicat aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, l'executiu català ha explicat que aquesta entitat, fundada el setembre del 2024, és un "punt de promoció, pràctica i difusió dels castells" al País Basc.
La colla compta amb més d'un centenar de membres, està constituïda com a associació sense ànim de lucre a Vitòria, i ja ha organitzat fins avui més de 30 assajos generals rotatius entre Bilbao, Sant Sebastià, Vitòria i Oñati, i ha participat en 5 diades castelleres, celebrat 10 tallers i actuacions comercials i d'exhibició, i dut a terme 3 viatges a Lleida, Tarragona i Madrid.