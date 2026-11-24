BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat reconèixer la Colla Castellera de Berlín com a comunitat catalana a l'exterior, la qual cosa li permetrà accedir a serveis, ajuts i programes de suport destinats a comunitats catalanes a l'exterior.
L'entitat està activa des del 2018, està formada per 55 membres de diferents procedències i treballa per donar a conèixer la cultura i la llengua catalanes a Alemanya a través dels castells, i s'ha convertit en "punt de trobada intergeneracional" per als catalans a Berlín, informa l'executiu en un comunicat aquest dimarts després del Consell Executiu.
La colla ha participat en actuacions i trobades de castells en altres ciutats alemanyes com Ingolstadt, Colònia i Ratisbona, i va acollir la V Diada Castellera Internacional a la capital alemanya, que va reunir més de 600 participants de 12 colles internacionals.