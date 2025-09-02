El Govern rebutja que la reunió Illa-Puigdemont sigui instrucció de Sánchez: "No hi ha més elements"

Afirma que la trobada es limitarà al "paper de Puigdemont com a president de la Generalitat"
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha negat que la reunió que aquest dimarts a la tarda mantindran el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ex-president i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les (Bèlgica) sigui fruit d'una instrucció del president del Govern, Pedro Sánchez: "No hi ha més elements, ni acords, ni converses", ha dit.
"Descarto absolutament cap tipus d'instrucció o ingerència ni suggeriment de ningú. El president va iniciar la ronda de trobades amb els ex-presidents, va dir que ho faria en el moment oportú, aquest ha considerat que era el moment oportú i, per tant, es produeix la reunió", ha afirmat en una roda de premsa després del Consell Executiu.
Segons Paneque, la trobada d'aquest dimarts s'emmarca en la ronda de reunions que Illa va iniciar fa un any amb els ex-presidents, i en el "paper de Puigdemont com a president de la Generalitat", encara que ha reconegut que Puigdemont té una condició diferent respecte als altres ex-presidents, perquè és encara polític en actiu.
Sobre si pot ser un element perquè Junts se sumi al Pacte Nacional per la Llengua i a altres iniciatives del Govern, ha dit que no és l'objecte principal de la reunió: "Si aquesta reunió ajudés a apropar posicions, perfecte. Però això ja ho venim reivindicant i demanant i intentant des d'abans d'aquesta reunió".
La consellera s'ha mostrat sorpresa per les crítiques de Junts al fet que es vagi a produir gairebé un any més tard que respecte a la resta d'ex-presidents, perquè el partit "havia reivindicat i reclamat" la reunió, i ha afirmat que s'ha produït quan Illa, i només Illa, ho ha considerat necessari.
"NORMALITAT DE CATALUNYA"
Paneque ha defensat que la reunió és "un pas més cap a la normalitat de Catalunya", que no hi ha hagut un canvi d'opinió d'Illa respecte a aquesta qüestió, i que és un gest polític per impulsar-la.
Ha afirmat que els hagués agradat que es produís en el Palau de la Generalitat, i que en el Govern "s'han manifestat dia després de dia a favor de l'aplicació urgent i sense subterfugis de la llei d'amnistia".
Preguntada pel paper que hauria de tenir Puigdemont si torna a Catalunya, ha descartat valorar-ho, i ha afirmat que ho escollirà ell mateix, d'acord amb el seu grup parlamentari i el seu partit.