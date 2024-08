El Govern rebutja "entrar en espirals de soroll" sobre el nou finançament i defensa la mesura

BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expressat aquest dimarts que l'Executiu català no preten "entrar en espirals de soroll ni en espirals de vocabulari" sobre un possible canvi en el sistema de finançament de Catalunya, i ha defensat un nou model com a eina per desplegar polítiques públiques.

En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu del Govern, Paneque ha dit que el Govern invertirà temps a millorar el progrés i les polítiques de Catalunya, i que entrar en espirals de soroll "potser li pugui interessar a Junts per Catalunya o al Partit Popular".

Per Penque, el nou finançament ha de servir per afrontar els reptes que té Catalunya, i ha opinat que la mesura "en cap cas va en detriment de ningú ni de cap altra comunitat autònoma".

Sobre quan s'impulsarà el nou sistema de finançament, ha dit que és una decisió que requereix temps i que aquesta carpeta la prendrà la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, una vegada tramitats els pressupostos del 2025, que ha fixat com a prioritat a curt termini.

La portaveu ha recordat que el finançament és part de l'acord d'investidura que el PSC va tancar amb ERC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, un pacte que el Govern complirà "lletra per lletra", ha dit.