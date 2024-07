El Govern rebaixa les restriccions per sequera a les capçaleres del Llobregat (Barcelona) i el Ter (Girona)

Es preveu que el canvi de fase entri en vigor la setmana vinent



BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Interdepartamental de la Sequera ha decidit aquest dimarts rebaixar les restriccions per sequera a la capçalera del Llobregat, que passa d'alerta a prealerta, i a les del Llobregat mitjà (Barcelona) i el Ter (Girona), que passen d'excepcionalitat a alerta.

Ho ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en una roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, en què ha afirmat que les precipitacions han estat imprescindibles, en les seves paraules, però que la disponibilitat de l'aigua "no es pot deixar només a mercè de la pluja" i, en aquest sentit, ha posat en valor les infraestructures hídriques catalanes.

La mesura s'adopta després de la millora de la pluviometria registrada en aquestes zones els últims quatre mesos, i el canvi d'escenari entrarà en vigor a partir de principis de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

Plaja ha assenyalat que en fase de prealerta "ja no hi ha cap tipus de restricció més enllà de donar coneixement de quins són els usos", i assenyala que el subministrament d'aigua està garantit però ha tornat a remarcar que la sequera encara no s'ha acabat.

Amb aquests canvis, hi haurà 13 municipis (35.007 habitants) en situació de normalitat; 75 (800.555 habitants) en prealerta; 327 (més de 6,2 milions d'habitants) en alerta; 198 (398.981 habitants) en excepcionalitat; i 17 (151.516 habitants) en emergència I.

ZONES HÍDRIQUES

Quant a les zones definides en el Pla de Sequera, 2 continuen en normalitat (Banyoles i aqüífer de Tarragona); 2 en prealerta (Consorci d'Aigües de Tarragona i capçalera del Llobregat); i 6 en alerta (aqüífer del Baix Ter, capçalera del Ter, Llobregat mitjà, embassaments del Ter, embassaments del Llobregat, embassaments del sistema Ter-Llobregat).

D'altra banda, hi ha 6 zones en excepcionalitat (Anoia Gaià, aqüífers del Fluvià Muga i Carme Capellades, Empordà, Prada de Conflent Llaberia i serralada Transversal); i 2 en emergència (Darnius Boadella i Riudecanyes, a més dels municipis barcelonins de Vallirana, Vacarisses i Sant Feliu de Codines).

La resta d'àrees definides en la Pla de Sequera es mantenen en la mateixa situació i la Generalitat adverteix que amb l'arribada de l'estiu hi haurà "un descens general de les reserves als embassaments", a causa que és una època d'escasses pluges, amb més evaporació i que se sol produir un increment de consums.