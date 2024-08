El Govern ratifica a Pere Macias com comissionat per al traspàs de Rodalies

Paneque qualifica de "línia estratègica" les transferència de les competències



BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer Consell Executiu del president Salvador Illa ha ratificat a Pere Macias com comissionat per al traspàs de Rodalies, un càrrec que va entrar en vigor el gener del 2024 i que està adscrit a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern i titular del departament, Sílvia Paneque, durant una roda de premsa posterior a la reunió amb la resta de consellers de la Generalitat, on també s'ha anunciat la creació d'un comissionat de barris.

Paneque ha dit que el traspàs de Rodalies "ha de ser una línia estratègica" del Govern i ha explicat que han ratificat a Macias perquè culmini el traspàs i continuï el treball que ha fet fins al moment i que ha "funcionat bé".

"Sabem que aquesta és una qüestió que preocupa a la ciutadania, no és només un dret, el de la mobilitat, i que, per tant, ha de funcionar", i ha remarcat que el traspàs és una peça fonamental per a la descarbonització.

FUNCIONS

Les funcions del Comissionat són assessorar al Departament en tasques de supervisió per assegurar que el procés de traspàs sigui exitós i recomanar estratègies per evitar interrupcions significatives.

Participarà en la planificació dels recursos i les operacions per aconseguir una eficiència màxima i aconsellarà als equips tècnics en matèries com puntualitat, seguretat i atenció al client.

TRAJECTÒRIA

Macias ha estat coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya i director estratègic del Projecte de connexió de les xarxes tranviàries per la Diagonal de Barcelona.

A més, va ser conseller de Medi ambient entre el 1996 i el 1997 i de Política Territorial i Obres Públiques entre el 1997 i el 2001, i president de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) entre el 1997 i el 2001.