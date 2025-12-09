El Govern ratifica el memoràndum d'entesa amb Jalisco (Mèxic) signat per Illa

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha convalidat el memoràndum d'entesa amb l'estat de Jalisco (Mèxic) per reforçar la col·laboració entre tots dos territoris, i que ja va ser signat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva visita institucional al país la setmana passada.
Aquest memoràndum es desplegarà a través d'una sèrie de plans de treball durant els 2 pròxims anys, a més de la formació d'un Comitè Mixt que farà un seguiment de les actuacions, segons informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
El pacte té com a objectiu institucionalitzar les relacions entre les dues parts, a més d'impulsar la col·laboració en àmbits estratègics com el multilateralisme, atesa la posició de Jalisco com a "hub logístic i comercial estratègic".
Segons ha explicat el Govern, l'acord preveu enfortir les aliances polítiques i econòmiques ja existents amb la regió mexicana, a més de contemplar intercanviar bones pràctiques sobre altres sectors, com és l'acció climàtica, la cultura o l'educació, entre d'altres.
Aquest memoràndum és resultat del compromís polític acordat per Illa i el governador de Jalisco, Pablo Lemus, en una reunió a l'abril, i que va ser signat pel president de la Generalitat durant la seva visita al país i la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.